В Армении назвали кризисные точки в отношениях Москвы и Еревана Политолог Искандарян: кризис в отношениях РФ и Армении является политическим

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Учения ОДКБ

Отношения Армении и России находятся в кризисе, особенно остро — в политической сфере и сфере безопасности, сказал NEWS.ru армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. По его словам, это касается в том числе и ОДКБ.

Ереван реально не принимает участия в работе ОДКБ, не финансирует его. Выйдет или нет Армения из организации — это не изменит того факта, что отношения Еревана и Москвы в сфере безопасности находятся в проблематичном состоянии как минимум со второй карабахской войны 2020 года, — сказал Искандарян.

По словам политолога, социологические исследования показывают, что отношение к российской политике в Армении ухудшается.

Среди армян и россиян есть разные люди, они могут по-своему относиться к России или Армении. Мы же говорим не про взаимодействие народов, а про взаимодействие элит и государств. Сложно оперировать такими категориями, как дружба народов, в рамках политических форм взаимодействия между государствами, — пояснил он.

По словам эксперта, кризис в сфере безопасности может развиваться и дальше, но Армения наравне с РФ по-прежнему входит в СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС. Кроме того, у Еревана и Москвы до сих пор достаточно серьезный формат двусторонних взаимоотношений, скрепленных множеством документов.

Зато нет кризиса в экономической сфере. Российско-армянские отношения в плане бизнеса наращиваются, улучшаются. И в культурной сфере нет никаких особенных кризисов. Не вижу такого, чтобы в Армении начали хуже относиться к Льву Толстому или Александру Пушкину, — подытожил политолог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет развивать отношения и дружить с Арменией. По ее словам, Москва вложила «столько души, сил и тепла» в развитие этих отношений, что никому не удастся их испортить.