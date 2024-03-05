В Армении назвали гостайной возможные последствия выхода из ОДКБ Генерал Асрян: возможные последствия выхода Армении из ОДКБ составляют гостайну

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время совместных командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023»

Армения пока не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян на брифинге во вторник. По его словам, которые приводит ТАСС, возможные последствия такого решения составляют гостайну.

Мы еще из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну, — сказал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ждет от Армении решения относительно статуса республики в ОДКБ. Министр отметил, что Еревану пора определиться в этом вопросе.

Также министр отметил, что Россия следит за заявлениями властей Армении и будет иметь их в виду, планируя собственные практические шаги. Лавров обратил внимание на безальтернативность урегулирования ситуации между Азербайджаном и Арменией, кроме как на основе трехсторонних заявлений Москвы, Баку и Еревана.

Недавно спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что республика не принимала решения о выходе из состава ОДКБ. Политик подчеркнул, что армянские власти не планируют менять внешнеполитический вектор.

При этом спикер парламента отметил, что тема выхода республики из Организации Договора о коллективной безопасности обсуждается в обществе. По его словам, «можно сказать, оно предъявляет такое требование».