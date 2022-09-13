В Армении назвали число раненых в результате столкновения с Азербайджаном В Армении заявили о 10 раненых в результате ночного обострения на границе с Азербайджаном

Фото: vk.com/armenia_military_portal

10 раненых были доставлены в медицинский центр города Мартуни Гегаркуникской области Армении после боестолкновения с Вооруженными силами Азербайджана в ночь на 13 сентября, сообщили в медучреждении корреспонденту портала Sputnik Армения. Состояние шести из них оценивается как удовлетворительное, четырех раненых перевезли в столицу Армении для оказания профильной медпомощи.

Десять человек были доставлены в медцентр, четырех из них перевезли в Ереван. Состояние оставшихся оценивается как удовлетворительное, их жизнь вне опасности, — отметили в больнице.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. По сведениям азербайджанского ведомства, с его стороны также есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по двум статьям УК из-за обстрелов на границе. Расследование инцидента будет проводиться на основании статей об агрессии и военных преступлениях.