В Армении напали на сына Пашиняна Спикер парламента Армении заявил о нападении на сына Никола Пашиняна

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Неизвестные напали на сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота, сообщил на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) спикер парламента Республики Армения (РА) Ален Симонян. Он не привел подробностей нападения, однако связал его с другими аналогичными инцидентами, направленными на членов парламента. По его словам, речь идет о серии провокаций, следы которой ведут за пределы страны.

Вчера также подвергся нападению Ашот Пашинян. Три дня назад на председателя Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна напал депутат от АРФД, ударил его, <...> в центре Еревана с расстояния около 100 метров совершили провокацию в отношении председателя НС РА, ещё и совершается нападение на сына премьер-министра РА, — написал Симонян.

Ранее в парламенте Армении между депутатами произошла драка, после которой одного парламентария отправили в больницу, а другого — в отделение полиции. Сообщалось, что конфликт произошел между депутатом-оппозиционером Мгером Саакяном и провластным главой парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимиром Варданяном.

Очевидцы и лица, связанные с участниками потасовки, приводят разные версии произошедшего. Так, адвокат Саакяна Рубен Меликян говорит, что его клиент ударил Варданяна в целях самообороны. Глава правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян утверждает, что Саакян набросился на Варданяна, нанеся ему телесные повреждения. В свою очередь депутат от партии «Армения» Ишхан Сагателян обвинил главу комиссии в том, что именно он провоцировал конфликт.