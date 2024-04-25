В Армении начались задержания граждан, перекрывших трассу в Иран

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Армения. Ереван. Задержание участника акции протеста сотрудниками полиции на улице Чаренца

Полиция Армении начала задерживать жителей Араратской области, которые перекрыли трассу в Иран, сообщил Sputnik Армения. Протестующие требовали остановить одностороннюю делимитацию границы республики с Азербайджаном.

Полиция прибыла на место протестов уже через несколько минут после старта акции. Несколько граждан задержаны после потасовки правоохранителей с активистами. Протестующие выступают против делимитации, так как азербайджанской стороне отводятся четыре приграничных села в Тавушской области.