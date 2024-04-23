В Армении начали задерживать активистов, перекрывших дорогу к Грузии Sputnik Армения: полиция задерживает активистов, перекрывших дорогу к Грузии

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Полиция Армении начала задерживать участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить делимитацию границы с Азербайджаном, передает Sputnik Армения. По информации издания, среди задержанных — политолог Сурен Петросян и полковник запаса Мигран Махсудян.

Задержанию подвергаются и другие активисты, попытавшиеся перекрыть межгосударственную трассу, связывающую Армению с Грузией, у пересечения дорог из Алаверди и Ноемберяна, — говорится в сообщении.

23 апреля на основании геодезических измерений, в рамках работы по уточнению координат на границе между Арменией и Азербайджаном был установлен первый пограничный столб.

Накануне Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это важно в том числе для снижения рисков безопасности. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном необходимо восстановить границы, которые были на момент распада Советского Союза.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящий момент Баку ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо ранее. Глава государства подчеркнул, что у обеих сторон теперь есть понимание того, как должен выглядеть мирный договор. По его словам, у обеих сторон есть общее понимание, каким должно быть мирное соглашение, «просто нужно доработать детали».