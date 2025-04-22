В Армении начались протесты из-за цен на проезд В Армении жители сел Прошян и Касах перекрыли трассу из-за цен на транспорт

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В Армении жители сел Прошян и Касах перекрыли трассу в знак протеста из-за повышения цен на общественный транспорт, сообщает news.am. Отмечается, что это не первый инцидент такого рода.

Сообщается, что это одна из ключевых дорог страны, расположенная рядом с Ереваном и ведущая в том числе к границе с Грузией. На место протеста прибыла полиция. Правоохранители не предпринимают активных действий для разблокировки автотрассы.

Ранее председатель Комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тигран Акопян заявил, что в Армении необходимо сократить число российских телеканалов в общественном мультиплексе. Он уточнил, что речь идет в целом о присутствии иностранных телекомпаний в вещании страны, передает Sputnik Армения.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Армения рискует стать второй Украиной из-за дружбы с США. Парламентарий отметил, что украинский проект подходит к концу, поэтому Вашингтон ищет, что придет ему на смену.

Также стало известно, что посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении в связи с выпуском «Вестей недели». Дипломату была передана нота протеста. Причиной стали прозвучавшие в программе «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».