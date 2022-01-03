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В Армении на боевой позиции застрелен солдат-срочник

08:53, 04 января 2022
В Армении на боевой позиции застрелен солдат-срочник Фото: mil.am
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В Армении на одной из боевых позиций в Вайоцдзорской области был убит 18-летний солдат-срочник. Военнослужащего нашли 31 декабря с огнестрельным ранением в голову. По дороге в больницу он скончался, сообщает Telegram-канал издания Sputnik Армения со ссылкой на Минобороны республики.

По подозрению в убийстве был задержан сослуживец погибшего. Министерство обороны выразило соболезнования родным и сослуживцам военнослужащего. По факту происшествия ведётся следствие.

Ранее в Азербайджане задержали солдата-пограничника, который 2 января расстрелял своих сослуживцев. Инцидент произошёл в воскресенье 2 января около 18:00. Стрелявший скрылся с места преступления, оставив там оружие, из которого были расстреляны три сослуживца. Стрелявшим оказался военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Эльхан Авазлы, а его жертвами стали старший лейтенант Юсиф Исмайылов, младший прапорщик Амил Джалилзаде и младший прапорщик Рафаил Ибрагимов. Причины, из-за которых был открыт огонь, неизвестны. Следователи возбудили уголовное дело.

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