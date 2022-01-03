В Армении на боевой позиции застрелен солдат-срочник

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Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что готов начать очередную голодовку, если к нему не допустят иностранных врачей и не предоставят возможность конфиденциально общаться с адвокатами. Вероятная дата начала новой голодовки — 6 января, об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на слова адвоката политика Шоты Тутберидзе.

Саакашвили собирается возобновить голодовку, если ему не позволят лечиться у иностранных специалистов. Также одним из условий возобновления протеста было личное общение Саакашвили с адвокатами. В противном случае он объявит голодовку...