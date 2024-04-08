В Армении ищут мужчину, взорвавшего бомбу у автосервиса сторонника Пашиняна

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Суд общей юрисдикции Еревана объявил в розыск мужчину, подложившего бомбу у здания автотехобслуживания, которое принадлежит семье соратников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Следственном комитете республики охарактеризовали это действие как терроризм, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что 42-летний мужчина подложил взрывное устройство и осуществил взрыв здания автотехобслуживания, которое принадлежит Заре Саркисяну. Его старший сын является депутатом парламента, а младший — бывшим помощником Пашиняна. По мнению силовиков, это было сделано с целью запугать членов партии «Гражданский договор» и сорвать деятельность органов публичной власти. Мужчину заочно арестовали.

Ранее Пашинян заявил, что Армения подверглась нападению «внешних недемократических сил», что заставило Ереван присоединиться к Международному уголовному суду. По его словам, способность демократии обеспечить безопасность и стабильность сегодня является фундаментальным вопросом, который поднимается в демократических странах.

Премьер Армении также заявил о приверженности страны мирному процессу с Азербайджаном. По его словам, Ереван видит безопасность в мирном сосуществовании и сотрудничестве с соседями в регионе и за его пределами.