В Армении арестованы пятеро солдат после возвращения из плена

В Армении арестовали пятерых военнослужащих, задержанных в ноябре азербайджанскими ВС. Солдаты обвиняются в нарушении устава и правил несения боевого дежурства сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Как сообщалось, 4 декабря при посредничестве России из Баку в Ереван из плена вернулись десять армянских военных, задержанных 16 ноября во время эскалации ситуации на границе.

Военнослужащим инкриминируется статья Уголовного кодекса Армении «Нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, если это деяние причинило по неосторожности вред или создало угрозу причинения такого вреда, совершенное во время военного положения, войны или в боевой обстановке».

По данным СК Армении, узнав о приближении противника, солдаты, имея правомочия применять оружие, вместо обезвреживания и разоружения противника попытались вступить с ним в переговоры. После чего, когда азербайджанские солдаты попытались взять в плен личный состав армянской позиции, армянские военные оставили свой пост и обратились в бегство.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

Ранее стало известно, что международный суд ООН не удовлетворил иск Армении против Азербайджана «о немедленном возвращении военнопленных». Суд ООН также не удовлетворил иски армянской стороны «о закрытии парка военных трофеев» и «о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана». В инстанции заявили, что Армeния не смогла предоставить обоснованные доказательства по данным вопросам. Крoме того, Международный суд ООН потребовал от Армeнии предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении азербайджaнцев.