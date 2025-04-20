В Казахстане марафон закончился смертью двоих участников

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Во время марафона Almaty Half Marathon 20 апреля скончались два участника забега — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади, сообщает портал Almaty Marathon. Оба бежали полумарафонскую дистанцию 21,1 километр и были постоянными участниками соревнований в Алма-Ате.

В 8:15 сотрудники ДП сообщили, что упал участник. Скорая подъехала в течение минуты, пульса не было. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение — тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия, — отметил врач 2/51 бригады Алибек Хожаназаров.

Молодому бегуну стало плохо на 16-м километре, в то время как пожилому — на самом первом. По словам врачей, во втором случае смерть наступила еще до прибытия скорой.

Когда мы прибыли, в 9:18, на сонной артерии не было пульса, не было дыхания, давление по нулям. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Безуспешно. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность, — сообщила врач бригады 8/58 Айгерим Есдаулетова.

Организаторы подчеркнули, что безопасность участников — их приоритет. На всех точках трассы дежурили медики, службы среагировали оперативно. Окончательные причины смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Исполнительный директор фонда «Смелость быть первым» Салтанат Касымбаева выразила соболезнования семьям погибших и заверила, что им будет оказана материальная помощь.

Ранее в Мадриде во время проведения полумарафона скончались двое участников — 35-летний и 20-летний мужчины. Один из спортсменов умер в больнице от сердечного приступа, второй — так же, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Из 27 тысяч участников забега 50 человек потребовали врачебного вмешательства. Это третий и четвертый смертельные случаи за 24-летнюю историю марафона — предыдущие произошли в 2005 и 2010 годах.