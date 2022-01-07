В Казахстане задержали вооружённую банду из 20 человек

Силовики Казахстана задержала в Алма-Атинской области 20 участников вооружённой банды, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент полиции. При себе у них обнаружили 40 единиц оружия. Ранее сообщалось, что в республике начался новый этап контртеррористической операции.

В Алма-Атинской области задержаны более 20 лиц, у которых изъяли 40 единиц оружия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что бандиты были вооружены пятью автоматами Калашникова, 25 пистолетами Макарова, а также винтовками и обрезами. При себе они имели 500 патронов разного калибра.

По словам исполняющего обязанности главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, в республике начался новый этап контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка. Вокруг Алма-Аты размещены 13 блокпостов для предотвращения бегства боевиков. Полицейские досматривают автомобили, проверяют документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб.

Известно, что боевики похитили много военной амуниции и для маскировки могут быть одеты в форму. Для того чтобы не подстрелить своих, военнослужащие и курсанты, дежурящие на блокпостах, носят белые повязки.

Ранее сообщалось, что в Казахстане при попытке пересечь границу 6–7 января были задержаны около 300 человек. У нарушителей изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности и крупные суммы денег как в отечественной, так и в иностранной валюте.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.