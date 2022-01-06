В Алма-Ату прибыл первый самолёт с российскими военными

В Алма-Ату прибыл первый самолёт с российскими войсками. Через несколько часов они уже приступят к дежурству в городе, сообщает Telegram-канал «Vласть» со ссылкой на источник в армии. Воинские части близ города приведены в высокую боевую готовность.

Несколько часов назад в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Сейчас они проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе, — говорится в сообщении.

В миротворческий контингент вошли подразделения воздушно-десантных войск. Как сообщили в ОДКБ, воинский контингент организации должен будет охранять военные и государственные объекты в Казахстане.

Ранее Минобороны опубликовало кадры вылета российских десантников в Казахстан.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.

Против отправки российских миротворцев в Казахстан выступил ряд писателей, журналистов и политиков. Они направили российским властям обращение с призывом не вмешиваться во внутренний конфликт другого государства. В письме, опубликованном на сайте радио «Эхо Москвы», отмечается, что отправка в республику российских подразделений станет преступлением против народов обеих стран. Кроме того, участие России в урегулировании ситуации в республике может ухудшить положение русскоязычных граждан Казахстана.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение и принял отставку правительства.