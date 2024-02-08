В Алма-Ате выросло число погибших при сходе грунта МЧС Казахстана: число погибших при сходе грунта в Алма-Ате выросло до четырех

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В Алма-Ате после схода грунта нашли тела еще трех человек, число погибших выросло до четырех, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана. Трагедия произошла в ночь на 8 февраля, повреждены два дома, ранее спасатели извлекли из-под завалов тело 16-летнего подростка.

Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 года рождения, женщины 1980 года рождения и двух юношей 2007 годов рождения, — говорится в сообщении.

Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры, а также узкими подходами к дому и невозможностью максимально использовать технику. Спасатели вынуждены заниматься расчисткой вручную.

Ранее в крымском Гурзуфе из-за сильных осадков сошел сель, в результате чего повреждения получил автомобиль, подтопленными оказались подвалы четырех домов. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что перебои с электроэнергией были зафиксированы в Никите, Гурзуфе, Массандре и Восходе. Поваленное дерево перегородило дорогу в Нижней Ореанде и заблокировало выезд к Ливадии.

В январе свыше 40 человек накрыло оползнем в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая. Под землей также оказалось несколько населенных пунктов. Для проведения поисково-спасательных работ задействовали более 200 спасателей. Также свыше 200 человек были эвакуированы из зоны бедствия.