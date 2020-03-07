https://static.news.ru/photo/8707dcc0-604b-11ea-b65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

Из больницы Алма-Аты выписали последнего пострадавшего в результате декабрьской катастрофы самолёта авиакомпании Bek Air. Мужчину перевели на амбулаторное лечение, в аппарате Илизарова он проведёт ещё семь-восемь месяцев.

Как сообщил «Казинформ», пострадавший провёл в стационаре 70 дней, перенёс восемь операций и был выписан в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители в настоящее время рассматривают две версии крушения самолёта — обледенение крыльев и техническую неисправность воздушного судна.

Как писал NEWS.ru, второй пилот самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение в Казахстане, умер 28 января. 21 января мужчину выписали из больницы. Его перевели на амбулаторное лечение в местную поликлинику Алма-Аты, где он был под наблюдением врачей. Однако состояние пилота резко ухудшилось, сотрудники скорой помощи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но это не помогло.

Fokker 100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря. Едва начав взлёт, борт дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем лайнер накренился, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек.