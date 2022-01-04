В Алма-Ате возобновились уличные беспорядки

Новая вспышка беспорядков была зафиксирована в Алма-Ате. Площадь Республики перекрыли БТРами, в разных частях города раздавались взрывы светошумовых гранат, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. Полицейские выстроили кордоны на перекрёстке улиц аль-Фараби и Назарбаева. В городе не работает общественный транспорт, на остановках скопилось большое количество людей, пытающихся уехать на работу.

Агрессивно настроенные молодые люди собрались на пересечении улицы Толе Би и Восточной объездной дороги, а также в микрорайоне Аксай на Толе Би и улице Момыш-Улы. В этих частях города периодически раздавались звуки взрывов, были видны яркие вспышки. Данные районы оцеплены военными и полицией.

Ранее мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев выступил с заявлением о том, что местные власти взяли ситуацию под контроль, а в городе начались задержания провокаторов, экстремистов и зачинщиков беспорядков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, принял отставку правительства. По его мнению, кризис и акции протеста вызваны неэффективной работой премьер-министра и его команды. Правительство продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Токаев ранее ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области страны с 5 января с 01:30 до 00:00 19 января 2022 года.

Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный газ.

4 января митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полиция применила против них светошумовые гранаты и вытеснила за пределы площади.