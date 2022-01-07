В Алма-Ате вооружённые боевики обстреляли больницу

В Казахстане вооружённые участники беспорядков ворвались в одну и больниц Алма-Аты и потребовали оказать медпомощь и раненым сообщникам. При этом они обстреляли этаж, на котором находится отделение реанимации, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на одного из врачей.

Инцидент произошёл 6 января, но известно об этом стало только сейчас. В результате стрельбы никто из пациентов больницы № 7 и медработников не пострадал.

Боевики вскоре покинули больницу, оставив там несколько своих раненых. На следующий день их забрали сотрудники спецслужб Казахстана.

После нападения приёмный покой медучреждения временно прекратил работу. Ожидается, что она будет возобновлена в ближайшее время. В районе больницы размещены военные.

Ранее жителей Казахстана предупредили, что боевики, особенно в Алма-Ате, могут совершать нападения под видом сотрудников силовых органов. При этом террористы могут быть одеты в форму для дискредитации действий силовиков.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 января в Алма-Ате начались столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после того, как президент Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи в преодолении «террористической угрозы».