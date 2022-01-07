В Алма-Ате вооружённые боевики обстреляли больницу

В Казахстане вооружённые участники беспорядков ворвались в одну и больниц Алма-Аты и потребовали оказать медпомощь и раненым сообщникам. При этом они обстреляли этаж, на котором находится отделение реанимации, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на одного из врачей.
Инцидент произошёл 6 января, но известно об этом стало только сейчас. В результате стрельбы никто из пациентов больницы № 7 и медработников не пострадал.
Боевики вскоре покинули больницу, оставив там несколько своих раненых. На следующий день их
После нападения приёмный покой медучреждения временно прекратил работу. Ожидается, что она будет возобновлена в ближайшее время. В районе больницы размещены военные.
Ранее жителей Казахстана предупредили, что боевики, особенно в Алма-Ате, могут совершать нападения под видом сотрудников силовых органов. При этом террористы могут быть одеты в форму для дискредитации действий силовиков.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 января в Алма-Ате начались столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.
Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после того, как президент Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи в преодолении «террористической угрозы».