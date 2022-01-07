В Алма-Ате во время беспорядков убили известного казахстанского музыканта

Известный казахстанский музыкант Сакен Битаев (Salamec Staff) был убит во время беспорядков в Алма-Ате, об этом на своей странице в Facebook сообщил друг погибшего Данияр Адилбеков. По его словам, рэпера застрелили 7 января, когда Битаев пытался скрыться от радикалов, которые хотели угнать его машину.

Вчера в Алма-Ате мародёры застрелили моего друга — Битаева Сакена. Пуля попало в лёгкое, Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи, — рассказал Адилбеков.

Ранее задержанные во время беспорядков в казахстанском Шымкенте рассказали, что за участие в протестах они получали деньги и энергетические напитки, от которых протестующие «теряли контроль» над собой.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Власти республики ввели режим чрезвычайного положения, президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ распорядился направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения главы государства.