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В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков погиб судья

В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков погиб судья Мурат Абраев
08:33, 11 января 2022
В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков погиб судья Фото: t.me/ kazfreee/Global Look Press
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В Алма-Ате в ходе беспорядков, прошедших в прошлые дни, погиб судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев, передаёт Sputnik Казахстан со ссылкой на горсуд.

Судья погиб в Алма-Ате в ходе беспорядков, говорится в сообщении.

Гибель судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Абраева  подтвердили в горсуде.

Ранее сообщалось, что тело полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева обнаружили во дворе его дома. Причина смерти пока неизвестна. Незадолго до этого в МВД государства заявили о смерти начальника полиции Жамбылской области Жаната Сулейманова.

Количество погибших силовиков в Казахстане составило 17 человек, число жертв среди мирного населения уточняется.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.

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