В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков погиб судья
В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков погиб судья Мурат Абраев
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:33, 11 января 2022
Фото: t.me/ kazfreee/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
В Алма-Ате в ходе беспорядков, прошедших в прошлые дни, погиб судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев, передаёт Sputnik Казахстан со ссылкой на горсуд.
Судья погиб в Алма-Ате в ходе беспорядков,— говорится в сообщении.
Гибель судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Абраева подтвердили в горсуде.
Ранее сообщалось, что тело полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева обнаружили во дворе его дома. Причина смерти пока неизвестна. Незадолго до этого в МВД государства заявили о смерти начальника полиции Жамбылской области Жаната Сулейманова.
Количество погибших силовиков в Казахстане составило 17 человек, число жертв среди мирного населения уточняется.
В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.