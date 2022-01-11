В Алма-Ате в ходе массовых беспорядков погиб судья

В Алма-Ате в ходе беспорядков, прошедших в прошлые дни, погиб судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев, передаёт Sputnik Казахстан со ссылкой на горсуд.

Судья погиб в Алма-Ате в ходе беспорядков, — говорится в сообщении.

Гибель судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Абраева подтвердили в горсуде.

Ранее сообщалось, что тело полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева обнаружили во дворе его дома. Причина смерти пока неизвестна. Незадолго до этого в МВД государства заявили о смерти начальника полиции Жамбылской области Жаната Сулейманова.

Количество погибших силовиков в Казахстане составило 17 человек, число жертв среди мирного населения уточняется.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.