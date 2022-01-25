В Алма-Ате заявили о полном восстановлении электроснабжения

В Алма-Ате в полной мере восстановили электроснабжение после сбоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на энергопередающую компанию «АО «Алатау Жарык компаниясы». Всего по всем административным районам города в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысячи — жилые дома и квартиры.

Всем отключённым абонентам подана электроэнергия, — говорится в сообщении.

Также поэтапное возобновление подачи электроэнергии после масштабного сбоя началось в Узбекистане. В частности, стартовала подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области.

Ранее в Узбекистане, Киргизии и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Аэропорты Ташкента и Бишкека временно приостановили работу, в городах были отключены светофоры, по всему Узбекистану не работали отопление, канализация и питьевое водоснабжение. В Казахстане отмечались перебои в Алма-Ате и южных районах страны.

По предварительным данным, массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.