В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения участников беспорядков

Полиция Казахстана обнаружила в Алма-Ате несколько тайных могил боевиков, погибших во время недавних массовых беспорядков. Официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек пояснила «Интерфаксу», что такие захоронения делались с целью затруднить установление личностей участников погромов.

Точное количество могил и места их обнаружения собеседница агентства не раскрыла. Она разъяснила, что эта информация держится в тайне в интересах следствия.

Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению, — сказала представитель полиции.

По словам начальника полицейского департамента Алма-Аты Каната Таймерденова, в ходе беспорядков неизвестными было совершено несколько нападений на морги. Злоумышленники похитили несколько десятков тел. Он также отметил, что боевики не оставляли убитых и раненых на местах стычек с силовиками.

Ранее один из очевидцев событий в республике рассказал, что людей вовлекали в протесты координаторы, которые перекрывали улицы и направляли толпу. Протестующих снабжали едой и напитками, включая алкогольные. Машины, которые подвозили провизию, были без номеров.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

По итогам беспорядков в Алма-Ате правоохранительные органы Казахстана возбудили 405 уголовных дел. Также с санкции суда были взяты под стражу 49 человек, в городе пострадали почти две тысячи объектов, рассказал прокурор города Берик Жуйриктаев. По его словам, прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 человеку, а из изоляторов временного содержания уже освобождено 91 лицо.