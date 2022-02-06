В Алма-Ате назвали дату отмены «оранжевого» уровня террористической угрозы

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате с 7 февраля отменят самый высокий — «оранжевый» - уровень террористической опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Ситуация в городе стабилизировалась. При этом спецслужбы и сотрудники правоохранительных органов продолжат нести усиленный вариант службы.

Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля текущего года [21:00 мск 6 февраля] отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности, — говорится в пресс-релизе штаба.

Ранее стало известно, что в аэропорту Алма-Аты задержали осуждённого в Казахстане блогера и активиста Ермека Нарымбаева. Он находился в розыске и несколько лет скрывался от правосудия в Киеве.

До этого в Алма-Ате задержали двоих мужчин с оружием. Их подозревают в ограблении оружейных магазинов. При себе у них было два нарезных охотничьих ружья.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имевшемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения её главы Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты инфраструктуры Казахстана, позволив использовать казахстанские войска для борьбы с боевиками. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.