В аэропорту Кишинева опровергли информацию о распродаже потерянного багажа В Молдавии мошенники устроили мнимую распродажу багажа из Кишиневского аэропорта

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Администрация международного аэропорта Кишинева распространила заявление с опровержением информации о распродаже потерянного багажа, сообщает EADaily. Власти главной авиагавани Молдавии назвали подобные сообщения новым видом мошенничества.

В социальных сетях появилась информация о том, что Кишиневский аэропорт разгружает свой склад и продает потерянный/поврежденный багаж, наполненный различными вещами и электронной техникой. Просим вас никак не реагировать, так как это мошенничество, — говорится в предупреждении аэропорта.

Граждан призвали не переходить по присланным ссылкам и не сообщать никому личные данные, в том числе реквизиты банковских карт.

Издание добавляет, что похожая ситуация произошла в начале ноября в Румынии. Там злоумышленники создали клон сайта аэропорта Отопень и продавали якобы потерянные чемоданы за 9 леев и 93 бана (примерно 200 рублей).

Ранее в соцсетях было опубликовано видео из самарского аэропорта Курумоч, на котором видно, как пассажир в шляпе запрыгивает на багажную ленту и бежит по ней, пытаясь достать что-то из своего чемодана. Выяснилось, что мужчина забыл в сумке важные документы. При этом пассажир едва не уехал вглубь багажного отделения, но в результате история закончилась благополучно: мужчине удалось достать нужные документы и успеть на свой рейс.