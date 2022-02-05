В аэропорту Алма-Аты задержали скрывавшегося в Киеве казахстанского блогера

В аэропорту Алма-Аты задержали осуждённого в Казахстане блогера и активиста Ермека Нарымбаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры. Он находился в розыске и несколько лет скрывался от правосудия в Киеве.

Нарымбаев Е.Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками департамента полиции на транспорте в международном аэропорту Алма-Аты после прилёта из города Киев. Он находился в розыске, — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас он водворён в СИЗО за нарушение пробационного контроля.

В 2016 году Нарымбаева приговорили к трём годам лишения свободы за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Позднее наказание смягчили на ограничение свободы на тот же срок. После этого, несмотря на запрет, активист уехал из Казахстана на Украину.

Блогер анонсировал своё возвращение на родину в январе 2022 года. В социальных сетях он заявил, что надеется на диалог с властями после того, как вернётся в Казахстан.

Ранее в Алма-Ате задержали двоих мужчин с оружием. Их подозревают в ограблении оружейных магазинов. При себе у них было два нарезных охотничьих ружья.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана.