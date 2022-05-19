В администрации Пашиняна прокомментировали слухи о его обращении в ОДКБ В администрации Пашиняна заявили, что он не обращался в ОДКБ с просьбой подавить протесты

Никол Пашинян / Фото Сергей Гунеев/РИА Новости

В Ереване опровергли информацию об обращении премьера Армении Никола Пашиняна в ОДКБ с просьбой отправить коллективные силы в Ереван для подавления акций оппозиции. Как заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, которого цитирует «Интерфакс-Азербайджан», акции протеста не получили широкой поддержки общества, и улучшить ситуацию планируется исключительно внутриполитическими методами.

Во внутриполитических вопросах Пашинян надеется исключительно на волю армянского народа. Организаторы сегодняшних митингов уже месяц реализуют своё право на проведение акций, а контроль осуществляет полиция Армении, — заявил Григорян.

Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о том, что Пашинян просил ввести войска ОДКБ в Армению по примеру Казахстана, однако его просьба не была удовлетворена.

Акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля. Их участники требуют отставки премьера после его заявления о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы. Ранее оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек. 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 277 протестующих.