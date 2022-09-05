В Абхазии утонули двое российских туристов

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В акватории Гагры утонули двое российских туристов из Москвы и Тюменской области, сообщает МЧС Абхазии. Отмечается, что сейчас выясняются причины гибели россиян. Подробности произошедшего пока не раскрываются.

Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения. Причины гибели россиян устанавливаются, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в одном из спорткомплексов Орехово-Зуево во время занятий аквааэробикой утонула 60-летняя женщина. Очевидцы сообщили, что пенсионерке внезапно стало плохо, после чего она начала тонуть. Посетители не смогли быстро вытащить женщину из воды из-за того, что она весила больше 100 килограммов.

В июле двухлетняя девочка утонула в бассейне пансионата «Золотой слон» в Николаевке в Крыму. Девочка вместе с матерью гуляла по территории гостевого дома. В какой-то момент она решила пробежаться по плитке, но поскользнулась и упала в бассейн. На помощь сразу же пришли очевидцы, которые оперативно достали ребенка из воды, но оказалось уже поздно: привести девочку в чувства они не смогли.