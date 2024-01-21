Сгорел почти весь фонд Национальной картинной галереи Абхазии Бжания поручил прокуратуре установить причины пожара в картинной галерее Сухума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причины пожара в Национальной картинной галереи в Сухуме будет устанавливать генеральная прокуратура, заявил президент Абхазии Аслан Бжания, его слова приводит ТАСС. Огонь уничтожил более четырех тысяч картин.

Аслан Бжания поручил генеральной прокуратуре тщательно разобраться в причинах возгорания пожара, — говорится в распространенном сообщении.

Бжания посетил место происшествия. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил главе государства, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38, огонь тушили 11 пожарных расчетов. Вице-президент Бадра Гунба отметил, что благодаря работе пожарных удалось не допустить распространения пламени на соседние здания, однако спасти галерею не удалось — сгорел практически весь фонд.

Сегодня, 21 января, в здании Центрального выставочного зала в столице Абхазии Сухуме произошел пожар. По предварительной информации, сгорели тысячи картин. МЧС Абхазии рассказало, что пожарные не дали огню распространиться на близлежащие здания, в том числе на Абхазский и Русский театры.

На втором этаже здания располагались фонды Национальной картинной галереи. Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр заявила, что это «невосполнимая утрата» для культуры Абхазии.