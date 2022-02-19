В Абхазии сообщили о готовности оказать помощь Донбассу

Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, если это потребуется, говорится в заявлении президента республики Аслана Бжании, передаёт РИА Новости. Бжании сообщил, что в Абхазии внимательно следят за тем, что происходит на востоке Украины.

Руководство Республики Абхазия находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР, которые вынуждены были в целях недопущения жертв среди мирного населения призвать граждан к выезду в Россию. Народ Абхазии, прошедший через суровые испытания войной, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. Более того, в случае необходимости, Абхазия, готова оказать военную и гуманитарную помощь, — говорится в заявлении.

К настоящему моменту в Россию из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыли свыше 40 тысяч беженцев. Они размещены в Ростовской области, а также направляются в другие регионы.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Речь прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.

Готовность принять жителей Донбасса выразили более 20 российских регионов. Чуприян распорядился обеспечить беженцев всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи.