В Абхазии прошли совместные военные учения с армией России

Фото: Министерство обороны Республики Абхазия

Вооруженные силы Абхазии совестно с ВС России провели на территории республики совместные учения, направленные на обеспечение безопасности страны, говорится на сайте Минобороны Абхазии. Учения проходили в период с 20 по 24 марта на нескольких полигонах, а также на незнакомых для войск участках местности, они носили оборонительный характер. В учениях участвовали и резервные формирования. Они отрабатывали приемы и способы действий войск при выполнении задач обеспечения военной безопасности Абхазии в дневное и ночное время.

Совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил РФ проводятся с целью слаживания действий войск при выполнении задач по боевому предназначению, — говорится в сообщении.

В релизе также сообщается, что подразделения всех родов войск выполняли задачи с применением разведывательных и ударных БПЛА, радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника.

С 17 по 27 февраля в южной части акватории Индийского океана прошли совместные военно-морские учения ВМФ России, ВМС НОАК и ВМС ЮАР. От России участвовал отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», который находится в первом дальнем походе с гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» на борту.