В Абхазии при пожаре сгорели тысячи картин В Сухуме произошел пожар в Национальной картинной галерее

Фото: mchs.apsny.land

В здании Центрального выставочного зала в столице Абхазии Сухуме произошел пожар и по предварительной информации, сгорели тысячи картин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Абхазии, огню не дали распространиться на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры.

Здание Центрального выставочного зала загорелось около 04:00, в тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 пожар был локализован. <…> по предварительной информации, сгорели тысячи картин, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более четырех тысяч экземпляров. Временно исполняющую обязанности министра культуры Динара Смыр заявила, что это «невосполнимая утрата».

Ранее сообщалось, что на территории новосибирской гимназии произошел пожар. По информации МЧС, огонь охватил подвал учебного учреждения. Ученики и персонал были эвакуированы.

Позднее появились кадры эвакуации детей из гимназии. На опубликованном видео можно заметить, что коридоры школы заволокло дымом. По ним пробегают ученики, чтобы попасть на улицу. Информация о пострадавших среди детей не поступала.