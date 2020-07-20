«Уже зарыдал»: Лукашенко заявил, что Бабарико дал показания следствию

https://static.news.ru/photo/6e1bf2b4-c9f5-11ea-8e1c-fa163e074e61_660.jpgВиктор БабарикоФото: Виктор Бабарико/facebook.com
Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Я не буду влезать в подробности, просто хочу сказать... Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение... Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек (фигурантов дела Белгазпромбанка. — NEWS.ru), — рассказал Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, все фигуранты дела дают показания.
И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали [кандидатом в президенты], зарыдал и начал показания давать, — подытожил Лукашенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что основного конкурента действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.
Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов.