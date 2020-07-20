Страны СНГ

«Уже зарыдал»: Лукашенко заявил, что Бабарико дал показания следствию

22:20, 19 июля 2020 117
Виктор Бабарико Виктор Бабарико Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Я не буду влезать в подробности, просто хочу сказать... Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение... Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек (фигурантов дела Белгазпромбанка. — NEWS.ru), — рассказал Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, все фигуранты дела дают показания.

И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали [кандидатом в президенты], зарыдал и начал показания давать, — подытожил Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основного конкурента действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов.

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