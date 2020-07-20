«Уже зарыдал»: Лукашенко заявил, что Бабарико дал показания следствию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал актуальным повторение во время нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти.

Пока этот вариант свержения существующего правительства или расшатывания обстановки остаётся по-прежнему актуальным, — цитирует телеканал ОНТ главу государства, сделавшего заявление во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Ранее...