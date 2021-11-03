Узбекского чиновника уволили за блокировку Instagram и YouTube
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
21:49, 03 ноября 2021
Фото: unsplash.com
Читайте нас в Google Новости
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил главу Государственной инспекции по надзору в сфере информации и телекоммуникаций («Узкомназорат») Голибшера Зияева. Причиной стало его решение заблокировать крупнейшие мировые Интернет-сервисы, такие как YouTube и Instagram. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, пишет Podrobno.uz.
Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях «Узкомназорат», принятых по указанию правительства, — сказал он.
По его словам, доступ к сервисам восстановили, а по факту произошедшего будут проведены следственные действия.
3 октября в Узбекистане заблокировали доступ к Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и «Одноклассники». В качестве причины в «Узкомназорате» называли отказ сервисов размещать свои сервера с данными граждан страны на территории государства.
Аналогичное требование для Интернет-сервисов действует и в России. Суды регулярно штрафуют компании за отказ разместить сервера на территории страны.