Узбекского чиновника уволили за блокировку Instagram и YouTube

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил главу Государственной инспекции по надзору в сфере информации и телекоммуникаций («Узкомназорат») Голибшера Зияева. Причиной стало его решение заблокировать крупнейшие мировые Интернет-сервисы, такие как YouTube и Instagram. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, пишет Podrobno.uz.

Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях «Узкомназорат», принятых по указанию правительства, — сказал он.

По его словам, доступ к сервисам восстановили, а по факту произошедшего будут проведены следственные действия.

3 октября в Узбекистане заблокировали доступ к Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и «Одноклассники». В качестве причины в «Узкомназорате» называли отказ сервисов размещать свои сервера с данными граждан страны на территории государства.

Аналогичное требование для Интернет-сервисов действует и в России. Суды регулярно штрафуют компании за отказ разместить сервера на территории страны.