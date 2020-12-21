Узбекских мигрантов будут прививать «Спутником V» перед поездкой в РФ

https://static.news.ru/photo/0c96319a-43a7-11eb-979d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Узбекистан заказал 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для трудовых мигрантов, желающих работать в РФ. Об этом сообщил посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Подписано соглашение о поставках одного миллиона доз препарата для вакцинирования выезжающих на заработки в Россию трудовых мигрантов, — цитирует «Интерфакс» Тюрденева.

Он также сообщил, что в 2021 году планируется заключить контракт на закупку в России второй вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКороны».

В начале декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров лично доставил в Ташкент 100 доз «Спутника V» и передал их узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в Узбекистане.

Как писал NEWS.ru, первым государством, официально зарегистрировавшим вакцину от коронавируса «Спутник V» на своей территории, стала Белоруссия. Ранее в республике прошли её клинические испытания, в которых приняли участие 100 добровольцев. В данный момент в Белоруссии ведётся совместная с РФПИ работа для локализации производства этой вакцины.

Ранее стало известно, что в Казахстане заработало производство по созданию вакцины «Спутник V». На открытии Карагандинского фармацевтического комплекса присутствовал премьер-министр страны Аскар Мамин. Он отметил важность локализации производства препарата на территории Казахстана и добавил, что это позволит начать массовую вакцинацию жителей страны от COVID-19 в феврале 2021 года.