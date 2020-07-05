Узбекистанцев призвали не поддаваться на провокации об отмене карантина

https://static.news.ru/photo/757808e0-bebf-11ea-af26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Водители Ташкента/vk.com

Сотрудники посольства Узбекистана призвали сограждан не доверять ложным сообщениям в соцсетях об отмене карантинных мер и не скапливаться на российско-казахстанской границе для возвращения родину через соседнюю республику.

Дипломаты отметили, что в последние дни, поверив недостоверной информации, многие узбекистанцы приехали в село Большая Черниговка Самарской области, Бузулукский район и город Соль-Илецк Оренбургской области, чтобы отправиться на родину через Казахстан. Они подчеркнули, что в условиях пандемии повышенное скопление людей может способствовать распространению инфекции и создаёт повышенные риски для здоровья пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями

Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введённые как в России, так и в Узбекистане и Казахстане, остаются в силе, — говорится в сообщении посольства, опубликованном на сайте МИД Узбекистана.

Сотрудники дипмиссии призвали соотечественников, находящихся в России, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать ограничительные меры.

Ранее NEWs.ru писал, что около 400 граждан Азербайджана устроили беспорядки в палаточном городке в Дагестане, недовольные организацией их пропуска на родину. Они покинули территорию временного лагеря и попытались перекрыть перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». В ходе пресечения их действий пострадали девять сотрудников полиции и были повреждены служебные машины. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.