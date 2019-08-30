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Агентство космических исследований и технологий появится в Узбекистане. Оно получит название «Узбеккосмос» и будет подотчётно кабинету министров. Указ подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Структура будет создана для эффективной реализации научно-технического потенциала, что станет залогом дальнейшего устойчивого развития страны, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу главы государства. Предполагается, что агентство также будет способствовать популяризации инновационных космических технологий в различных сферах экономики.

Особо отмечена задача в обеспечении безопасности республики.

Помимо этого, на «Узбеккосмос» будут возложены задачи по формированию и реализации госполитики в космических исследованиях. Агентство будет содействовать в совершенствовании законодательства о космической деятельности, а также готовить новые кадры, поддерживать международное сотрудничество, привлекать иностранные инвестиции и передовые технологии.

Как следует из текста президентского указа, до 1 июля 2020 года будет создан проект Государственной программы развития космической отрасли в Узбекистане на 2020–2030 годы.

Ранее News.ru писал, что Россия и Индия рассматривают возможность создания сети наземных станций для увеличения эффективности работы спутниковых навигационных систем.