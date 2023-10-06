Узбекистан пригрозил заблокировать Yandex Go Налоговый комитет Узбекистана пригрозил заблокировать Yandex Go в стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоговый комитет Узбекистана пригрозил заблокировать сервис такси Yandex Go, если компания не зарегистрируется как налоговый резидент республики. В сообщении ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что также «Яндекс» должен быть интегрирован с информационной системой налоговых органов Узбекистана и предоставлять клиентам фискальный чек.

В сентябре этого года компании Ridetech International B.V. выдвинуты требования организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами: пройти регистрацию в качестве налогового резидента Республики Узбекистан для осуществления деятельности и платить установленные налоги; обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек, — говорится в сообщении.

«Яндексу» дали срок до 1 декабря выполнить все требования властей, в противном случае сервис будет заблокирован.

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