Узбекистан предложил сотрудничество по экономическому диалогу Министр Кудратов: Узбекистан предложил новую модель экономического партнерства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лазиз Кудратов

Узбекистан предложил создать программы сотрудничества по новому экономическому диалогу, заявил министр инвестиций, промышленности и торговли республики Лазиз Кудратов, выступая на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, она предусматривает внедрение механизмов поощрения и взаимной защиты инвестиций на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), внедрение механизмов финансирования, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Со стороны Узбекистана была выдвинута инициатива по выстраиванию новой модели, которая будет акцентировать внимание на углубление экономического партнерства, поэтому программу назвали сотрудничество по развитию нового экономического диалога, — отметил Кудратов.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев заявил что Белоруссия сегодня является одной из стран, с которыми у России максимально развита экономическая кооперация. В комментарии NEWS.ru он подчеркнул, что между двумя государства достигнут наивысший уровень интеграции.

Он добавил, что в Центральной Азии у России вообще «достаточно плотная повестка». Например, с Узбекистаном, где впервые между двумя министерствами — промышленности и инвестиций — создали проектный офис.