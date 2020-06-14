Китай есть, России нет: Узбекистан возобновит авиасообщение с рядом стран

https://static.news.ru/photo/f7ca2ee0-ae43-11ea-9313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Узбекистан с 15 июня возобновит авиационное сообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем — странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом. Что касается России, то в страну будут продолжены вывозные спецрейсы.

В Узбекистане с 15 июня возобновляется авиасообщение со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, — сказал представитель оперативного штаба при кабмине Узбекистана.

Как сообщает РИА Новости, представитель оперштаба отметил, что полёты во все остальные страны, где не снижается число случаев коронавирусной инфекции, в частности в Россию, будут продолжены только вывозными спецрейсами.

Режим самоизоляции в Узбекистане действовал до 1 июня. Меры начали понемногу ослаблять с 30 апреля. В первой половине мая страну разделили на несколько зон по принципу распространения коронавируса. В середине месяца возобновилась работа парков, музеев, опять начал ходить транспорт между столицей и другими регионами. Позднее карантин продлили до 15 июня.

Как ранее писал NEWS.ru, карантинный режим в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Узбекистане продлили до 1 августа.