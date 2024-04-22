Узбекистан и Россия ведут работу по наращиванию товарооборота

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Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Узбекистан и Россия ведут системную работу в целях устранения барьеров для дальнейшего роста товарооборота, заявил заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев в ходе пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус» в Ташкенте. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующий показатель между странами достиг $10 млрд.

В то же время портфель инвестиций оценивается в $20 млрд. По словам заместителя премьера, Узбекистан намерен создавать благоприятный инвестиционный климат для привлечения на рынок республики российских компаний.

Устойчиво растет товарооборот [Узбекистана] с Российской Федерацией, который достиг уже $10 млрд, а портфель инвестиционных проектов уже составляет более $20 млрд, — сообщил Ходжаев.

В январе генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов сообщал, что товарооборот республики и России по итогам 2023 года достиг $9,8 млрд. Его рост в сравнении с 2022 годом превысил 5%.

Также сообщалось, что среди главных торговых партнеров России больше не осталось западных стран, Германия лишилась своего места в первой пятерке таких государств. Согласно информации ФТС, общий товарооборот РФ в 2023 году составил $710,1 млрд, из которых 51% пришелся на азиатские страны.