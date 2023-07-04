Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер в больнице от полученных ран Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер в больнице от полученных при задержании ран

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Скончался гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, который обвинялся в убийстве двух служителей закона в международном аэропорту Кишинев, говорится в Telegram-канале Генерального инспектората полиции Молдавии. Отмечается, что смерть наступил в больнице, где врачи пытались спасти его.

Рустам Ашуров, гражданин Таджикистана, который был обвинен в убийстве двоих сотрудников силовых структур в аэропорту Кишинева, скончался в больнице 15 минут назад, — говорится в сообщении.

Нападение на сотрудников аэропорта в Кишиневе произошло днем 30 июня. Силовики пытались вступить в переговоры с нападавшим. После того как злоумышленник отказался от диалога, спецназ начал штурм помещения, в котором тот забаррикадировался с заложниками. Изначально ему отказали во въезде, после чего мужчина застрелил полицейского и сотрудника аэропорта.

Позже прокуратура Таджикистана заявила, что 43-летний Ашуров, который является гражданином этой страны, числился в розыске по обвинению в похищении. После инцидента в аэропорту он был тяжело ранен и находился в коме в больнице Кишинева под стражей.

Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в честь погибших сотрудников. Она также вынесла постановление о посмертном награждении Игоря Чофу, подполковника в отставке Службы государственной охраны, и Сергея Мунтяна, заместителя начальника пограничной полиции, медалями «За боевые заслуги».