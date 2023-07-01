Власти Молдавии не будут экстрадировать гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, который накануне устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполняющего обязанности генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну.