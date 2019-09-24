Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Власти Армении объявили в стране условное военное положение. Меры связаны с началом крупномасштабных стратегических учений, рассказал глава информационного отдела аппарата Генштаба ВС республики Самвел Асатрян.

Манёвры стартовали 24 сентября текущего года. Вооружённые силы отрабатывают противодействие агрессии условного противника, передаёт ТАСС.

Органы управления и войска вооружённых сил приведены в полную боевую готовность, — сообщил представитель Генштаба.

Накануне министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели переговоры в Нью-Йорке при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США, а также представителя председателя организации Анджея Каспшика.

По данным пресс-службы армянского МИДа, встречу посвятили обсуждению урегулирования нагорнокарабахского вопроса и оценке текущей ситуации.

Ранее News.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился с президентом РФ Владимиром Путиным мнением о беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой переговоров стал вопрос Нагорного Карабаха.

News.ru в соцсетях