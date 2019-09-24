https://static.news.ru/photo/cfa73500-decf-11e9-a6f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Власти Армении объявили в стране условное военное положение. Меры связаны с началом крупномасштабных стратегических учений, рассказал глава информационного отдела аппарата Генштаба ВС республики Самвел Асатрян.

Манёвры стартовали 24 сентября текущего года. Вооружённые силы отрабатывают противодействие агрессии условного противника, передаёт ТАСС .

Органы управления и войска вооружённых сил приведены в полную боевую готовность, — сообщил представитель Генштаба.

Накануне министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели переговоры в Нью-Йорке при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США, а также представителя председателя организации Анджея Каспшика.

По данным пресс-службы армянского МИДа, встречу посвятили обсуждению урегулирования нагорнокарабахского вопроса и оценке текущей ситуации.

Ранее News.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился с президентом РФ Владимиром Путиным мнением о беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой переговоров стал вопрос Нагорного Карабаха.