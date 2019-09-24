Власти Армении объявили в стране условное военное положение. Меры связаны с началом крупномасштабных стратегических учений, рассказал глава информационного отдела аппарата Генштаба ВС республики Самвел Асатрян.
Манёвры стартовали 24 сентября текущего года. Вооружённые силы отрабатывают противодействие агрессии условного противника, передаёт
Органы управления и войска вооружённых сил приведены в полную боевую готовность, — сообщил представитель Генштаба.
Накануне министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели переговоры в Нью-Йорке при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США, а также представителя председателя организации Анджея Каспшика.
По данным пресс-службы армянского МИДа, встречу посвятили обсуждению урегулирования нагорнокарабахского вопроса и оценке текущей ситуации.
Ранее News.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился с президентом РФ Владимиром Путиным мнением о беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой переговоров стал вопрос Нагорного Карабаха.