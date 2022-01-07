Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $200 млн

Примерная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане, по данным на 7 января, составила около 87,2 млрд тенге (примерно $200 млн), сообщает издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен». Отмечается, что из этой суммы 85,8 млрд — ущерб, нанесённый Алма-Ате.

На 21:00 (18:00 мск) 7 января в 10 регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алматы — 789 субъектов и 950 объектов, — говорится в сообщении.

Ранее задержанные во время беспорядков в казахстанском Шымкенте рассказали, что за участие в протестах они получали деньги и энергетические напитки, от которых протестующие «теряли контроль» над собой.

7 января силовики Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.