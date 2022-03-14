«Уральские авиалинии» уточнили сроки приостановки полётов в Казахстан

Компания «Уральские авиалинии» внесла уточнение в своё сообщение о приостановке рейсов в Казахстан и обратно. Полёты отменяются до 30 апреля, а не до 31 марта, как было объявлено ранее.

В связи с текущей геополитической обстановкой авиакомпания вынуждена приостановить полётную программу в Казахстан до 30 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.

Пассажирам, чьи рейсы оказались отменены, в компании посоветовали переоформить билеты с вылетом до 30 мая или обратиться за возвратом их стоимости.

В Росавиации ранее порекомендовали отечественным авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

В конце февраля ЕС запретил российским самолётам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. В ответ Москва ввела запрет на использование своего воздушного пространства авиакомпаниям 36 стран.