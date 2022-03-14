«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан до конца марта

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила все ранее заявленные рейсы в Казахстан и из республики до 31 марта включительно. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Причины отмены не уточняются.

Все рейсы из/в Казахстан — ОТМЕНЕНЫ в период с 11.03.2022 по 31.03.2022 включительно, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых задержаний и арестов воздушных судов РФ за границей в рамках введённых санкций. Россиянам посоветовали рассмотреть альтернативные маршруты для возвращения домой. В ведомстве добавили, что полёты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений.

После этого «Аэрофлот» объявил о приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта. В авиакомпании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта. Возврат стоимости неиспользованных билетов можно произвести в любое время до конца 2022 года или переоформить их без штрафов на другой маршрут.

Как пояснили в компании, решение о приостановке авиарейсов было принято «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов». Ограничение не затронет полёты в Белоруссию. «Аэрофлот» в полном объёме продолжит осуществлять авиарейсы внутри России, за исключением ранее введённых временных ограничений полётов в города на юге страны — Краснодар, Анапу и Геленджик.