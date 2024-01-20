«Упала колодка, килограмм 80»: Лукашенко рассказал о полученной травме Лукашенко рассказал о полученной травме ноги во время колки дров

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко (в центре)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что получил травму во время колки дров, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого». По данным канала, президент из-за травмы пропустит хоккейный матч против команды Могилевской области, запланированный на 20 января.

Рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню. Ходил, ходил — вроде ничего. А потом... — сказал Лукашенко во время рабочей поездки на белорусско-китайское предприятие «Белджи».

Ранее Лукашенко подписал поправки в закон о гарантиях неприкосновенности для покинувшего пост главы государства. Документ наделяет ушедшего в отставку президента и его семью неприкосновенностью в связи с любыми преступлениями, совершенными за время правления. Вводится запрет на лишение свободы, за экс-президентом остается право на пожизненную государственную охрану. Также сохраняется неприкосновенность его имущества, активов и переписки.

В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсетях фото после полученной во время занятий спортом травмы. На лице бундесканцлера черная повязка, закрывающая глаз, а под ней видны многочисленные ссадины. В сообщении под фото он написал, что ожидает увидеть себя в мемах из-за этой публикации. Из-за травмы, полученной из-за падения во время пробежки, бундесканцлеру пришлось отменить рабочую поездку в Херинген.