Умершие ответят за геноцид народа Белоруссии Генпрокуратура Белоруссии начнет судить умерших зачинщиков геноцида в годы ВОВ

Фото: Андрей Александров/РИА Новости

Генеральная прокуратура Белоруссии создала специальную рабочую группу, которая займется законопроектом о привлечении к ответственности нацистских преступников, совершавших геноцид на территории республики в годы Великой Отечественной войны, об этом ведомство сообщило в Telegram. В случае успешного принятия закона, к уголовной ответственности будут привлечены в том числе ныне мертвые зачинщики геноцида, которые смогли уйти от ответственности в послевоенные годы.

В Генеральной прокуратуре создана рабочая группа по подготовке проекта закона для определения порядка производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества, военным преступлениям, — говорится в сообщении.

Рабочей группе будет поручено создать специальный правовой механизм привлечения умерших карателей к уголовной ответственности.

Ранее Ставропольский краевой суд признал геноцидом национальных, этнических и расовых групп преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны,. В результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек, уточнили в суде.