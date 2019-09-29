Тёща президента Белоруссии Александра Лукашенко Елена Желнерович скончалась в селе Большой Межник Шкловского района Могилёвской области.
Глава государства был вынужден изменить свои планы, чтобы приехать на прощание с родственницей, рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Президент изменил планы и поехал — не мог не поехать — попрощаться с Еленой Фёдоровной. И даже не с тёщей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Фёдоровну сам Александр Григорьевич, — передаёт РИА Новости.
Женщине было 90 лет. До выхода на пенсию она работала учителем белорусского языка в сельской школе.