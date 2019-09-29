https://static.news.ru/photo/6596e4b6-e2c7-11e9-82be-fa163e074e61_660.jpg Фото: tut.by/vk.com

Тёща президента Белоруссии Александра Лукашенко Елена Желнерович скончалась в селе Большой Межник Шкловского района Могилёвской области.

Глава государства был вынужден изменить свои планы, чтобы приехать на прощание с родственницей, рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Президент изменил планы и поехал — не мог не поехать — попрощаться с Еленой Фёдоровной. И даже не с тёщей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Фёдоровну сам Александр Григорьевич, — передаёт РИА Новости .

Женщине было 90 лет. До выхода на пенсию она работала учителем белорусского языка в сельской школе.

Ранее News.ru сообщал, что народного артиста СССР режиссёра Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Мэтр скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.