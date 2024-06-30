«Умеем применять»: Минск допустил использование ядерного оружия Генштаб ВС Белоруссии: Минск умеет применять нестратегическое ядерное оружие

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Белоруссия готова задействовать нестратегическое ядерное оружие, если появится угроза безопасности, независимости или суверенитету страны, сказал в интервью телеканалу ОНТ начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны государства Павел Муравейко. Он подчеркнул, что Вооруженные силы РБ обучены обращению с таким видом оружия.

Мы научились обращаться с этим оружием, мы умеем его уверенно применять, мы способны это делать. Можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза, — сказал Муравейко.

Он также обратил внимание, что Вооруженные силы Украины оценивают способность белорусской армии реагировать на потенциальные угрозы. Муравейко уточнил, что ВС РБ сталкивается с провокациями на тактическом уровне — беспилотники ВСУ нарушают государственную границу Белоруссии.

Ранее начальник Генштаба сказал, что на границе Белоруссии и Украины сложилась очень непростая обстановка. При этом он говорил, что явных провокаций не было замечено. По его словам, резонансных ситуаций не фиксировалось благодаря здравому смыслу, однако пограничники «держат руку на пульсе», уточнило Минобороны страны.