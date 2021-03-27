Уличному музыканту в Киеве пригрозили отрезать пальцы за песни Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/a57b6bae-8fac-11eb-a83c-96000091f725_660.jpg Фото: Thomas Eisenhuth/ZB/Global Look Press

В Киеве уличный музыкант едва не пострадал в конфликте с группой праворадикалов. Активисты напали на молодого человека за то, что тот на Крещатике исполнял песни российского рэпера Моргенштерна.

Как пишет «Телеграф», житель Харькова не нашёл отклика у киевлян с таким репертуаром. Ультраправые, решившие разобраться с парнем, заявили, что эти песни «вырождают украинскую нацию». Кроме того, Моргенштерн — «москаль», что тоже не могло вызвать одобрения.

Для пущей убедительности они хотели подкрепить свои слова физической силой — сделать, по их выражению, «закрепительный в пузо». Лишь после того, как молодой человек несколько раз поклялся, что не будет больше этого делать, активисты решили ограничиться угрозами, предупредив о последствиях за исполнение таких песен.

Что нам сделать, если снова тебя увидим? Палец тебе отрежем. <...> Пока на ноге. А потом — на руке. Даже на двух, — говорит один из ультраправых на видео, которое публикует Obozrevatel.

Впрочем, нельзя отрицать, что у украинцев есть поводы не любить Моргенштерна. В прошлом году во время выступления в Одессе рэпер прокомментировал пожар в местном колледже. Он назвал траур по погибшим «показухой», сопроводив это слово нецензурным определением. Отмечается, что при всём этом он не запрещён на Украине и летом даже собирается в тур по городам страны.

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил инициативу бойцов смешанного стиля Александра Шлеменко и Хабиба Нурмагомедова, призвавших регулировать деятельность рэпера Моргенштерна. Губерниев отметил, что не является сторонником цензуры, но своё отношение к творчеству конкретного исполнителя выразил предельно ёмко и резко.